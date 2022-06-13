Йоханнес Клебо: чтобы меня мотивировать, Большунов не нужен

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо высказался о том, что следующий сезон Кубка мира может пройти без представителей России, в частности, его постоянного соперника Александра Большунова.

«Чтобы меня мотивировать, Большунов не нужен. Я думаю, что я тот, кто тратит меньше всего времени и сил на то, чтобы следить за ним. Конечно, я очень уважаю то, что он делает на лыжной трассе, и он был для меня важным конкурентом. Но основой моей мотивации всегда было соревнование с самим собой. Я всегда хочу, чтобы на стартовой линии стояли лучшие, но при нынешнем положении дел что-то должно произойти, прежде чем русские смогут вернуться.

Значит, Клебо будет против Клебо? Можно сказать и так. Не то чтобы меня бы не воодушевила борьба с Большуновым, соревнования всегда дают тебе пинок», — приводит слова Клебо TV2.