Глеб Ретивых: нужно постараться, чтобы молодые ребята не брали у меня плохих привычек

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, российский лыжник Глеб Ретивых порассуждал на тему мотивации.

«Я один из тех спортсменов, который поменял всех тренеров, тренировался со всеми. Но меня не нужно палкой гнать, чтобы чего-то добиться. Я взрослый спортсмен, в команде молодые ребята и нужно постараться, чтобы какие-то плохие привычки они не брали от меня», — рассказал 30-летний Ретивых в эфире телеканала «Матч ТВ».

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых заработал 217 очков и занял 29-е место в общем зачёте. Лучшим среди россиян стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, на счету которого 878 очков. Он уступил лишь норвежцу Йоханнесу Клебо (1375), завоевавшему «Большой хрустальный глобус».

Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022: