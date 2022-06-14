Юрий Бородавко отреагировал на слова Йоханнеса Клебо об Александре Большунове

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо о трёхкратном чемпионе ОИ Александре Большунове. Ранее Клебо заявил, что ему не нужен Большунов для мотивации. Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований.
«Все выступления норвежцев одинаковые, и ответ им один. В международных соревнованиях соревнуются спортсмены со всех стран. Это не вечеринка и не день рождения, где они хорошо проводят время и общаются с приятными им людьми. Это соревнования, где все друг с другом соперничают. Пусть они свои хотелки оставят при себе, не им решать, будут ли россияне участвовать в международных турнирах или нет», — приводит слова Бородавко «Спорт-экспресс».
Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022:
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