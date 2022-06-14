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Российский лыжник Сергей Волков отстранён на полгода за нарушение антидопинговых правил

Российский лыжник Сергей Волков отстранён на полгода за нарушение антидопинговых правил
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Российский лыжник Сергей Волков отстранён на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Решение о дисквалификации приняла комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается на сайте организации. За нарушение антидопинговых правил Волков отстранён на шесть месяцев, начиная с 19 января 2022 года.

Волкову 21 год. Его лучшее достижение на международных стартах – четвёртое место на юниорском чемпионате мира – 2020 в спринте свободным стилем.

Также сообщается, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательное решение по делу о нарушении антидопинговых правил штангисткой Ксенией Максимовой. CAS удовлетворил апелляцию РУСАДА и применил к спортсменке санкцию в виде дисквалификации сроком на 4 года, начиная c 13 июня 2022 года, с зачётом периода временного отстранения.

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