Российский лыжник Сергей Волков отстранён на полгода за нарушение антидопинговых правил

Российский лыжник Сергей Волков отстранён на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Решение о дисквалификации приняла комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается на сайте организации. За нарушение антидопинговых правил Волков отстранён на шесть месяцев, начиная с 19 января 2022 года.
Волкову 21 год. Его лучшее достижение на международных стартах – четвёртое место на юниорском чемпионате мира – 2020 в спринте свободным стилем.
Также сообщается, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательное решение по делу о нарушении антидопинговых правил штангисткой Ксенией Максимовой. CAS удовлетворил апелляцию РУСАДА и применил к спортсменке санкцию в виде дисквалификации сроком на 4 года, начиная c 13 июня 2022 года, с зачётом периода временного отстранения.
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