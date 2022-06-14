Федерико Пеллегрино забавно сообщил о том, что впервые готовится стать отцом

Двукратный серебряный призёр ОИ и чемпион мира в спринте итальянский лыжник Федерико Пеллегрино сообщил, что впервые готовится стать отцом.

Пеллегрино женат на итальянской лыжнице, участнице Олимпийских игр Грете Лоран. Их свадьба прошла 5 июня 2021 года. Федерико и Грета ждут сына.

«Ку-ку… Маленький Пеллегрино уже в пути», — забавно подписал снимки с женой Пеллегрино.

Фото: из личного архива Федерико Пеллегрино

Фото: из личного архива Федерико Пеллегрино

На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Пеллегрино завоевал серебряную медаль в личном спринте, проиграв на финише пятикратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо. К грядущему сезону итальянец будет готовиться в группе бывшего тренера сборной России, немецкого специалиста Маркуса Крамера. В ней же числилась Лоран.