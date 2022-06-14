Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо опубликовал забавные фото с утренней тренировки в своих социальных сетях.

«Обожаю эти тяжёлые утренние сессии», — саркастично подписал снимки Клебо.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. Помимо олимпийских наград в активе Клебо шесть золотых медалей с чемпионатов мира.