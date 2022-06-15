«Стабилизируюсь...» Вероника Степанова показала свежее фото
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Вероника Степанова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок с тренировки.
«Стабилизируюсь...» — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива вероники степановой
На Олимпиаде в Пекине Вероника Степанова также заняла седьмое место в спринте. В других гонках она не выступала.
В общем зачёте сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Степанова, которая заработала 65 очков, заняла 60-е место. Победу одержала другая олимпийская чемпионка в эстафете, россиянка Наталья Непряева. На счету Непряевой, которая к тому же выиграла многодневку «Тур де Ски», – 973 очка.
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