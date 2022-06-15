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Фото: Терезе Йохауг веселится в ярком цветочном платье

Фото: Терезе Йохауг веселится в ярком цветочном платье
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг опубликовала в социальных сетях серию впечатляющих снимков. На фото весёлая Йохауг позирует в ярком цветочном платье.

Фото: из личного архива Терезе Йохауг

Фото: из личного архива Терезе Йохауг

Фото: из личного архива Терезе Йохауг

«Сила цветов», — отреагировала на публикацию лыжница сборной Норвегии Хелене Марие Фоссесхолм. Другая норвежка Тириль Уднес Венг оставила в комментариях эмодзи «улыбающееся лицо с глазами-сердечками».

Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним в карьере на Кубке мира. 33-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.

Суперзвёзды мировых лыж прощаются со спортом. Кто уходит, кроме Йохауг? Суперзвёзды мировых лыж прощаются со спортом. Кто уходит, кроме Йохауг?
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