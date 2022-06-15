Фото: Терезе Йохауг веселится в ярком цветочном платье

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг опубликовала в социальных сетях серию впечатляющих снимков. На фото весёлая Йохауг позирует в ярком цветочном платье.
Фото: из личного архива Терезе Йохауг
Фото: из личного архива Терезе Йохауг
Фото: из личного архива Терезе Йохауг
«Сила цветов», — отреагировала на публикацию лыжница сборной Норвегии Хелене Марие Фоссесхолм. Другая норвежка Тириль Уднес Венг оставила в комментариях эмодзи «улыбающееся лицо с глазами-сердечками».
Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним в карьере на Кубке мира. 33-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.
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