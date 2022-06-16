Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Глупый комментарий». Амундсен ответил Большунову на его слова о критике от норвежцев

«Глупый комментарий». Амундсен ответил Большунову на его слова о критике от норвежцев
Комментарии

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен отреагировал на слова трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. Ранее Большунов, комментируя критику россиян со стороны норвежцев, предположил, что их, возможно, заставляют говорить подобные вещи.

«Само собой разумеется, что это совершенно глупое утверждение. Мы, лыжники, заинтересованы в том, чтобы русские соревновались с нами, когда они не участвуют в спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Но сейчас это невозможно.

Это становится слишком глупо. Я считаю, что это был просто глупый комментарий», — приводит слова Амундсена Nettavisen.

«Когда мы молчим, нас пинают». Интервью с Александром Большуновым — о норвежцах и санкциях «Когда мы молчим, нас пинают». Интервью с Александром Большуновым — о норвежцах и санкциях

Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022:

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022