«Глупый комментарий». Амундсен ответил Большунову на его слова о критике от норвежцев

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен отреагировал на слова трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова. Ранее Большунов, комментируя критику россиян со стороны норвежцев, предположил, что их, возможно, заставляют говорить подобные вещи.

«Само собой разумеется, что это совершенно глупое утверждение. Мы, лыжники, заинтересованы в том, чтобы русские соревновались с нами, когда они не участвуют в спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Но сейчас это невозможно.

Это становится слишком глупо. Я считаю, что это был просто глупый комментарий», — приводит слова Амундсена Nettavisen.

Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022: