Вероника Степанова объяснила, почему тренировалась в Австрии, а не со сборной России

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала, почему в первой половине июня провела сбор в Австрии, а не с национальной командой России. В настоящее время Степанова, как и остальная сборная России, находится в Малиновке.

«Не надо путать туризм с эмиграцией. В России за последние годы построены отличные спортивные базы. Ещё пять лет назад таких не было. Сейчас я в Малиновке, в Архангельской области. Прекрасное место для подготовки лыжников! И мы здесь будем три недели.

На нашем уровне важны нюансы. Одна из немногих специальных лыжероллерных трасс — в Рамзау, в Австрии. Туда лыжники и биатлонисты со всего мира съезжаются, потому что тренировки там дают определённый эффект. Такой в России пока нет. Увы!» — сказала Вероника в эфире телеканала «Матч ТВ».

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