Вероника Степанова объяснила, почему тренировалась в Австрии, а не со сборной России

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала, почему в первой половине июня провела сбор в Австрии, а не с национальной командой России. В настоящее время Степанова, как и остальная сборная России, находится в Малиновке.
«Не надо путать туризм с эмиграцией. В России за последние годы построены отличные спортивные базы. Ещё пять лет назад таких не было. Сейчас я в Малиновке, в Архангельской области. Прекрасное место для подготовки лыжников! И мы здесь будем три недели.
На нашем уровне важны нюансы. Одна из немногих специальных лыжероллерных трасс — в Рамзау, в Австрии. Туда лыжники и биатлонисты со всего мира съезжаются, потому что тренировки там дают определённый эффект. Такой в России пока нет. Увы!» — сказала Вероника в эфире телеканала «Матч ТВ».
Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022:
- 16 июня 2022
-
13:01
-
12:12
- 15 июня 2022
-
19:32
-
13:45
-
10:10
-
10:00
-
09:53
-
09:43
- 14 июня 2022
-
23:06
-
21:28
-
19:47
-
19:08
-
18:39
-
14:20
-
13:39
-
10:12
- 13 июня 2022
-
23:51
-
23:38
-
14:01
-
08:50
- 12 июня 2022
-
23:54
-
13:34
-
12:51
-
00:49
- 11 июня 2022
-
22:56
-
11:31
-
11:15
-
11:01
-
10:52
- 10 июня 2022
-
22:05
-
13:03
-
11:58
-
11:00
-
10:37
-
10:22