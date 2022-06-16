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Волков — о дисквалификации: пример того, как можно нелепо нарушить антидопинговые правила

Волков — о дисквалификации: пример того, как можно нелепо нарушить антидопинговые правила
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Российский лыжник Сергей Волков объяснил, за что получил полугодичную дисквалификацию.

По словам Волкова, его нарушение антидопинговых правил заключалось в том, что при использовании назального спрея для лечения он не учёл срок выведения элементов из организма.

«Я всегда думал, что допинг — это средство, благодаря которому недобросовестные спортсмены получают преимущество в спорте, поэтому никогда не мог представить, что меня это когда-либо коснётся. Хочу, чтобы мой случай стал примером того, как можно нелепо нарушить антидопинговые правила, в современном спорте атлет должен не просто читать и знать антидопинговые правила, а понимать и вникать в их суть. Я читал и знал о том, что существуют препараты, которые запрещены только в соревновательный период, но не придавал значения, насколько важно учитывать сроки выведения во внесоревновательный. Не учитывал, что врачи неспортивной практики могут быть не осведомлены о тонкостях антидопинговых правил.

Я использовал назальный спрей для лечения, внимательно прочитав правила, в которых сказано о запрещении препарата только в соревновательный период, который начинается в 23:59 за день до старта. Заблаговременно закончил приём, но не учёл срок выведения, который составляет до 48 часов. Самостоятельно указал его в протоколе допинг-контроля, будучи уверенным в своих действиях, новость о положительной пробе была шоком. Мне удалось доказать необходимость лечения данным препаратом, неумышленный приём, свою минимальную вину и халатность, поэтому срок дисквалификации составил полгода. Я регулярно сдавал и сдаю допинг-пробы, всегда был приверженцем чистого спорта и честной борьбы, произошедшее со мной — это не допинг-скандал, а, скорее, несчастный случай», — приводит слова Волкова ТАСС.

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