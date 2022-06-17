«Хорошо, что их ловят». Норвежец Мерк – о допинге Волкова

Норвежский лыжник Мартин Киркеберг Мерк высказался о дисквалификации российского лыжника Сергея Волкова из-за допинга.



«В этом, конечно же, нет ничего хорошего. Думалось, что допинг и русские – оставленная в прошлом глава. Хорошо, что их ловят. С такими соревноваться не хочется. Когда они не сообщают об этом сразу, то очень легко причесать всех под одну гребёнку. Им стоило бы рассказать об этом раньше. Когда ловят одного, то к другим уже относишься с подозрением. Очень странно и печально, что соперники из других стран в юном возрасте решают применять допинг, чтобы добиться результатов», – приводит слова норвежца Nettavisen.



РУСАДА признало лыжника виновным в нарушении пунктов 4.1 («Наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и 4.2 («Использование или попытка использования запрещённой субстанции или запрещённого метода») общероссийских антидопинговых правил. Официально срок дисквалификации отсчитывается с 19 января 2022 года и составляет полгода.