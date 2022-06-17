«В России по-прежнему есть это дерьмо». Швед Гиссельман – о допинге Волкова

Шведский лыжник Трульс Гиссельман высказался о дисквалификации российского лыжника Сергея Волкова из-за допинга.



«Вообще я об этом не знал. Чертовски неприятно это слышать. Да, чёрт возьми. О нём действительно не мог такое подумать. Хочется же верить, что все соревнуются в равных условиях, несмотря на то, что всем известно, что в России по по-прежнему есть это дерьмо. Не сказал бы, что хорошо знаю его. Но мы подписаны друг на друга и иногда списываемся, когда выкладываем фото с тренировок и комментируем их. Не больше, чем это. После таких новостей появляются мысли, был ли он чист во время наших совместных соревнований», – приводит слова Гиссельмана Expressen.



РУСАДА признало лыжника виновным в нарушении пунктов 4.1 («Наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и 4.2 («Использование или попытка использования запрещённой субстанции или запрещённого метода») общероссийских антидопинговых правил. Официально срок дисквалификации отсчитывается с 19 января 2022 года и составляет полгода.