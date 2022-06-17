Елена Вяльбе высказалась об открытом письме Марии Ласицкене президенту МОК Томасу Баху

Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе прокомментировала открытое письмо олимпийской чемпионки 2020 года в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене, адресованное президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. В письме Ласицкене выразила недовольство отстранением российских спортсменов от международных соревнований.

По словам Вяльбе, она не считает, что такие обращения помогут.

«Не думаю, что это каким-то образом поможет. В любом случае мы все прекрасно понимаем, что всё будет зависеть только от позиции Международного олимпийского комитета. О том, что МОК никогда ничего не делает своими руками, тоже ясно всем. Всё плохое он делает руками международных федераций.

Предыдущие призывы МОК были хитро выстроены. «Мы же вас не вынуждаем не допускать спортсменов, мы вам настоятельно рекомендуем». И международные федерации сразу это воспринимают как указ к действию. Повторюсь, от этого не выиграет никто. Ни наши конкуренты спортивные, ни мы», — цитирует Вяльбе «РИА Новости Спорт».

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