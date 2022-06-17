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Вяльбе: был один человек, который сказал — Лен, я не смогу голосовать за тебя, боюсь

Вяльбе: был один человек, который сказал — Лен, я не смогу голосовать за тебя, боюсь
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Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе прокомментировала то, что её не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). По словам Вяльбе, один человек признался ей, что не проголосовал за неё, так как побоялся это сделать.

«Самое неприятное, что люди тебе пожимают руку, говорят: «Да, мы всё понимаем, мы за вас, мы с вами, нам без России никуда». А голосование показывает, что это всё лицемерие.

Не буду говорить, кто и из какой страны, но был один-единственный человек, который вечером перед днём голосования подошёл и сказал: «Лен, я не смогу за тебя голосовать, боюсь. Тем более это электронное голосование, могут отследить». Считаю, что это сверхпорядочность. Понимаю, что все, кто пожимал руку и говорил, что с нами, — они все голосовали против», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

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