Елена Вяльбе — о словах министра спорта Украины: а они вообще участвовали в лыжах? Смешно

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе прокомментировала слова министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который заявил, что при допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях хотя бы под нейтральным флагом украинские атлеты будут бойкотировать эти старты.
«Не хочу комментировать высказывания спортсменов или спортивных руководителей Украины, не считаю даже нужным. Что касается лыжных гонок… А они вообще участвовали у нас в лыжных гонках? Не знаю. Это даже смешно. Насколько я помню, после Олимпиады у них есть ещё и какие-то допинговые скандалы с лыжниками. Пускай они говорят всё, что хотят.
Если международная федерация официально допустит нас до международных соревнований, то не думаю, что мы будем прислушиваться к мнению каких-то спортсменов из любых других стран. Не хотят — пусть не соревнуются. Это их проблемы», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».
Как живёт величайший лыжник в истории Бьорн Дэли:
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