Бородавко: думаете, в других странах обожают наших лыжников? Многие будут рады, что их нет

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что думает об отстранении россиян от международных соревнований.

«Был прецедент во время пандемии, когда норвежцы пропускали этапы Кубка мира, отказались участвовать в «Тур де Ски», да и не только они, а также шведы и финны. Соревнования прекрасно прошли и без них, интерес к лыжным гонкам не пропал. Конкуренция ослабла, да, но интерес не снизился.

Так и в нашем случае. Думаете, в других странах обожают российских лыжников? Не будет русских – больше шансов у своих. Вполне вероятно, многие ещё больше рады будут. За всех не говорю. Но дело даже не в политике, а в деньгах. Нет сильного конкурента – больше шансов на более высокое место, более высокие призовые. Читаешь иностранную прессу, шведы жалуются, что нет достойного финансирования, и попадание в топ-20 на Кубке мира является для них прекрасным стимулом, чтобы заработать деньги. Меркантильный интерес, только и всего», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Юрием Бородавко читайте на «Чемпионате» в 13:00.

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