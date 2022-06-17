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Юрий Бородавко высказался о скандалах в российском биатлоне перед выборами главы СБР

Юрий Бородавко высказался о скандалах в российском биатлоне перед выборами главы СБР
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал скандал в российском биатлоне в преддверии выборов президента Союза биатлонистов России (СБР).

Главой СБР является Виктор Майгуров, его единственный конкурент на выборах — Алексей Нуждов. Недавно стало известно, что на Майгурова написали две жалобы в Генпрокуратуру РФ.

«Специально не слежу за тем, что происходит в биатлоне, но регулярно созваниваюсь с Михаилом Викторовичем Шашиловым, с которым мы дружим давно и бескорыстно, так что более-менее в курсе происходящего. Мне крайне неприятно, что в одной из сильнейших зимних спортивных федераций такое происходит», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Юрием Бородавко читайте здесь:

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