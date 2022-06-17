«Он стоит особняком среди всех лыжников». Юрий Бородавко — о норвежце Йоханнесе Клебо

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о пятикратном олимпийском чемпионе по лыжным гонкам, норвежце Йоханнесе Клебо.

«Он действительно крутой и очень сильный лыжник. То, что он творит в спринте, невероятно. Мы внимательно изучаем его, смотрим записи, слушаем рассказы и наблюдения других спортсменов. Пытаемся найти те факторы, за счёт которых его можно обыграть. Это очень непросто, поскольку Йоханнес стоит особняком среди всех лыжников», — рассказал Юрий Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Юрием Бородавко читайте здесь:

Также посмотрите видео, как живёт величайший лыжник в истории норвежец Бьорн Дэли: