«Мы, русские, терпеливые. Сможем пережить и эту ситуацию». Бородавко — о санкциях в спорте

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Мы, русские, терпеливые. Сможем пережить и текущую ситуацию. В истории всё равно останется, что российские спортсмены завоевали медали. Очень хочется, чтобы мы выступали со своим триколором, слушали свой гимн, но сейчас самое главное – обозначить себя, участвовать при любых обстоятельствах, если будет возможно. Да послушать трансляции, ни один комментатор не скажет, что бежит нейтральный спортсмен Большунов.

Предложат бежать в нейтральном статусе – нужно соглашаться. В биатлоне с гордо поднятой головой отказались, вот такие мы, русские – и что? Пользы от участия было бы намного больше», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Юрием Бородавко читайте здесь:

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