Бородавко прокомментировал решение норвежцев использовать портрет Большунова для мотивации

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова тренера дистанционной группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрика Мюра Носсума о том, что они повесили на стену портрет Александра Большунова для мотивации.
«Норвежцы повесили портрет Большунова для мотивации? Не думаю, что это какая-то мотивация, — просто слова. Там работают взрослые люди, и моё мнение, что мотивация должна быть несколько другой.
То, что они в то же время поддерживают отстранение наших спортсменов, это требования к ним. Они могут один раз высказать свою позицию, но когда через определённый промежуток времени они повторяют эту позицию… Это говорит о том, что они несвободны в своих решениях, от них требуют каких-то действий, слов по данной теме», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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