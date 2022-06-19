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Бородавко прокомментировал решение норвежцев использовать портрет Большунова для мотивации

Бородавко прокомментировал решение норвежцев использовать портрет Большунова для мотивации
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова тренера дистанционной группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрика Мюра Носсума о том, что они повесили на стену портрет Александра Большунова для мотивации.

«Норвежцы повесили портрет Большунова для мотивации? Не думаю, что это какая-то мотивация, — просто слова. Там работают взрослые люди, и моё мнение, что мотивация должна быть несколько другой.

То, что они в то же время поддерживают отстранение наших спортсменов, это требования к ним. Они могут один раз высказать свою позицию, но когда через определённый промежуток времени они повторяют эту позицию… Это говорит о том, что они несвободны в своих решениях, от них требуют каких-то действий, слов по данной теме», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Если предложат нейтральный статус – нужно соглашаться». Интервью с тренером Большунова «Если предложат нейтральный статус – нужно соглашаться». Интервью с тренером Большунова
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