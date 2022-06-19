Панжинский высказался о решении тренера Норвегии повесить портрет Большунова для мотивации

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в личном спринте Александр Панжинский отреагировал на слова тренера дистанционной группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрика Мюра Носсума о том, что они повесили на стену портрет Александра Большунова для мотивации.
«Такой способ мотивирования – не новинка. Конечно, они признают силу Александра Большунова, ведь он два года подряд выигрывал «Большой хрустальной глобус», три года подряд выигрывает дистанционный Кубок мира — он сильнейший дистанционщик сейчас. Да и три золотые медали на Олимпийских играх. Все эти достижения — явный показатель, и норвежцы это признают. Они всегда уважительно высказывались не только в адрес Александра Большунова, но и в целом российских спортсменов.
Другое дело, что в какие-то политические моменты они встают на сторону той версии, которую преподносят им норвежские СМИ. Но я уверен, что данное мнение — это не мнение всех норвежцев, просто СМИ транслируют только то мнение, которое вписывается в картину мира западных политиков, журналистов. Но я хочу сказать, что мотивация для развития – это не совсем то же самое, что соревноваться с Большуновым», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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