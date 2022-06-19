Крянин: горд, что у нас есть не только Большунов, чей портрет можно повесить для мотивации

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин отреагировал на слова тренера дистанционной группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрика Мюра Носсума о том, что они повесили на стену портрет Александра Большунова для мотивации.

«Норвежцы вправе вешать портрет кого угодно для мотивации своих спортсменов. Может быть, данный метод реально мотивирует. Но я горжусь тем, что у нас есть не только Большунов, но и целая команда, портрет которых можно повесить для мотивации молодых ребят и девчат.

Не двойные ли это стандарты, что они признают Большунова лучшим в мире и в то же время поддерживают отстранение наших спортсменов? Двойные стандарты давно у нас применяются. Нашим ребятам остаётся только доказывать, что они сильнейшие и борьба в спорте честная. В честной борьбе они доказывают свой результат», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.