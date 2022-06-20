«Как думаете, что говорит тренер?!» Александр Большунов показал фото с Юрием Бородавко
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал новую фотографию в своём телеграм-канале. На снимке, сделанном на тренировке, изображены Большунов и старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, под руководством которого занимается Александр.
«Как думаете, что говорит тренер в этот момент?!» — подписал фотографию Большунов.
Посмотреть фото можно в телеграм-канале Александра Большунова.
Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) 25-летний Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, в эстафете и в усечённом марафоне, а также завоевал серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.
Большунов примерил форму советских лыжников:
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