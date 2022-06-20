Четыре страны подали апелляцию в CAS на результаты выборов президента FIS

Австрия, Германия, Хорватия и Швейцария подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на результаты состоявшихся в прошлом месяце президентских выборов Международной лыжной федерации (FIS), на которых победу одержал шведский миллиардер Йохан Элиаш. Об этом сообщает издание Inside the Games.

По словам истцов, «процессуальные ходатайства, которые были явно сформулированы в соответствии с демократическими принципами и были правильно представлены либо выдвинуты, не были приняты внешним юрисконсультом FIS».

«По этой причине мы решили, что протокол Конгресса FIS 2022 года будет рассмотрен CAS в качестве меры предосторожности», — отмечается в заявлении истцов.

Сообщается, что в бюллетени для голосования было включено только имя Элиаша, тогда как истцы настаивали на том, что должны были существовать варианты ответов «да» и «нет».

Элиаш стал президентом FIS в 2021 году. Его переизбрали главой организации в мае 2022 года.

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