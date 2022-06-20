Елена Вяльбе отреагировала на апелляцию четырёх стран на результаты выборов главы FIS

Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе прокомментировала новость что Австрия, Германия, Хорватия и Швейцария подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на результаты состоявшихся в прошлом месяце президентских выборов Международной лыжной федерации (FIS), на которых победу одержал шведский миллиардер Йохан Элиаш. Ранее сообщалось, что в бюллетени для голосования было включено только имя Элиаша, тогда как истцы настаивали на том, что должны были существовать варианты ответов «да» и «нет».

«15 стран подписали некую петицию. Это было за сутки до выборов, по-моему, в ночь перед выборами. Они поставили некие условия. Им не нравилось, каким образом будут проходить выборы. То есть там не было граф «против» и «воздержался», насколько я понимаю. В итоге они покинули зал, не голосовали.

Если бы там и были эти графы, то Элиаш всё равно бы выиграл, потому что за него огромное количество делегатов голосовало. Что тут комментировать, чего они дурака валяют? Мы голосовали за Элиаша, мы не выходили из зала», — цитирует Вяльбе «РИА Новости Спорт».

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