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Финского лыжника дисквалифицировали на четыре года за допинг

Финского лыжника дисквалифицировали на четыре года за допинг
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Финский лыжник Ари Луусуа дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Aftonbladet. В допинг-пробе 34-летнего спортсмена обнаружили следы анаболического стероида дростанолон. Кроме того, в пробе финна нашли следы мельдония.

Ещё в 2019 году Луусуа сообщил о завершении выступления на этапах Кубка мира. После этого финский лыжник выступал в серии Ski Classics. Но осенью 2021 года он полностью ушёл из спорта.

Тогда спортсмен сообщил, что больше не будет выступать ни в каких лыжных сериях. При этом Луусуа подчеркнул, что продолжит наслаждаться спортивными упражнениями, но уже в качестве любителя. Таким образом, четырёхлетняя дисквалификация никак не повлияет на Луусуа.

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