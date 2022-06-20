Финского лыжника дисквалифицировали на четыре года за допинг
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Финский лыжник Ари Луусуа дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Aftonbladet. В допинг-пробе 34-летнего спортсмена обнаружили следы анаболического стероида дростанолон. Кроме того, в пробе финна нашли следы мельдония.
Ещё в 2019 году Луусуа сообщил о завершении выступления на этапах Кубка мира. После этого финский лыжник выступал в серии Ski Classics. Но осенью 2021 года он полностью ушёл из спорта.
Тогда спортсмен сообщил, что больше не будет выступать ни в каких лыжных сериях. При этом Луусуа подчеркнул, что продолжит наслаждаться спортивными упражнениями, но уже в качестве любителя. Таким образом, четырёхлетняя дисквалификация никак не повлияет на Луусуа.
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