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Татьяна Сорина рассказала, как еле отказалась от прыжка с парашютом, будучи беременной

Татьяна Сорина рассказала, как еле отказалась от прыжка с парашютом, будучи беременной
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Татьяна Сорина рассказала, как ей пришлось отказаться от прыжка с парашютом вследствие беременности. Муж и тренер спортсменки — Егор Сорин, работающий в сборной России.

«Мы в июне 2019 года уже решили, что будем пробовать уходить в декрет. Егор, соответственно, не знал, получилось у нас или нет. А я давно мечтала прыгнуть с парашютом, весной хотели прыгнуть, но никак не получалось, и он решил сделать мне сюрприз.

В итоге Егор договорился на июль, а я уже знала, что беременна. И это был мой подарок ему на день рождения, 8 июля планировала сказать Егору, что у нас будет ребёнок. И я понимаю, что мне, наверное, не стоит прыгать с парашютом (смеётся). Пыталась как-то отговорить, говорила, что не хочу. «Как не хочешь, ты же давно мечтала? Я же договорился уже!» В общем, пыталась как-то скрывать, а он уже всё, чуть ли не оплатил, говорит: «Выезжаем через полчаса».

Я в ответ: «Мне в магазин надо перед сбором». Что-то ещё надо, миллион отговорок. В итоге Егор приезжает домой, говорит: «Скажи, в чём дело, я не понимаю!» Ну, до дня рождения не дотянули, пришлось всё рассказать. А у него уже кольцо было, хотел после прыжка вручить. И в этот же вечер в парке предложение сделал», — цитирует Сорину «РИА Новости Спорт».

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