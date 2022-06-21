Татьяна Сорина ответила, ревнует ли своего мужа и тренера Егора к другим лыжницам
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Татьяна Сорина ответила на вопрос, часто ли она испытывает чувство ревности. Муж и тренер спортсменки — Егор Сорин, работающий в сборной России.
«Наоборот. Всегда старалась, чтобы ко мне было меньше внимания. Не люблю перебор внимания, когда каждый шаг контролируют. Люблю уйти в лес, бегать спокойно одна. Ревности никакой не было, есть уверенность, что Егор в здравом уме и не будет к другим что-то там (смеётся)…
Поддержка Егора важна, могу высказаться о том, что беспокоит. Одно дело по телефону, и другое — когда человек рядом сидит. Это огромный плюс», — приводит слова Сориной «РИА Новости Спорт».
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