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Жена Большунова показала большой букет, который подарил ей Александр. Фото

Жена Большунова показала большой букет, который подарил ей Александр. Фото
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Бывшая российская лыжница Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке изображён большой букет, который Большунова получила в подарок от мужа.

Фото: из личного архива анны большуновой

Напомним, 25-летний Большунов завоевал на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и 30-километровом масс-старте свободным стилем. Также Александр стал вторым в классической разделке и в тандеме с Александром Терентьевым завоевал бронзовую медаль в командном спринте. Тем самым россиянин установил рекорд по количеству медалей (5) на одних Олимпийских играх среди лыжников-мужчин.

«Когда мы молчим, нас пинают». Интервью с Александром Большуновым — о норвежцах и санкциях «Когда мы молчим, нас пинают». Интервью с Александром Большуновым — о норвежцах и санкциях

Большунов примерил форму советских лыжников:

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