Сергей Устюгов о конфликте с Клебо: разобрался бы либо без камер, либо маленько по-другому

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов вспомнил конфликт с пятикратным чемпионом ОИ Йоханнесом Клебо на чемпионате мира 2019 года в Зеефельде.

Напомним, Устюгов на том турнире занял пятое место в полуфинале спринта и не вышел в финал. После финиша Сергей, посчитавший, что его подрезали, похлопал Клебо по щеке, россиянин и норвежец потолкались.

«Когда звучит стартовый сигнал, то шторки всё равно закрываются. Есть лыжня — и ты погнал! Если меня заведёт…

Поступил бы так же? Нет. Сейчас, скорее всего, нет. Я бы это сделал либо без камер, либо маленько по-другому (смеётся). Нельзя так. Если ты доказываешь, что ты сильнее, то беги быстрее. Не обязательно толкаться», — приводит слова Устюгова «РИА Новости Спорт».

Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов: