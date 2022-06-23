Сергей Устюгов о конфликте с Клебо: разобрался бы либо без камер, либо маленько по-другому

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов вспомнил конфликт с пятикратным чемпионом ОИ Йоханнесом Клебо на чемпионате мира 2019 года в Зеефельде.
Напомним, Устюгов на том турнире занял пятое место в полуфинале спринта и не вышел в финал. После финиша Сергей, посчитавший, что его подрезали, похлопал Клебо по щеке, россиянин и норвежец потолкались.
«Когда звучит стартовый сигнал, то шторки всё равно закрываются. Есть лыжня — и ты погнал! Если меня заведёт…
Поступил бы так же? Нет. Сейчас, скорее всего, нет. Я бы это сделал либо без камер, либо маленько по-другому (смеётся). Нельзя так. Если ты доказываешь, что ты сильнее, то беги быстрее. Не обязательно толкаться», — приводит слова Устюгова «РИА Новости Спорт».
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