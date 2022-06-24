«Заголовки меня повеселили». Йоханнес Клебо — об € 1 млн за выступление в российской лиге
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Пятикратный олимпийский чемпион лыжник Йоханнес Клебо высказался о предложении победителя Игр 2006 года в дуатлоне Евгения Дементьева создать в России частную лигу и заманить туда норвежца миллионом евро.
«Не думаю об этом, если честно. Заголовки меня немало повеселили. Я поеду на Кубок мира, где мне хорошо, а русские пусть занимаются чем хотят. Я же прекрасно чувствую себя на имеющихся соревнованиях FIS. Там наше место – на Кубке и чемпионате мира. Сколько я хочу получить, чтобы выступать в русской частной лиге? Не думал об этом, потому что это никогда не было актуально», — приводит слова Клебо TV2.
Российские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях в связи с военной спецоперацией на Украине.
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