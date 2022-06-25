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Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке

Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке
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Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова выложила в своём телеграм-канале новое видео, в котором запечатлён фрагмент необычной тренировки спортсменки.

Степанова катается на беговых лыжах по песку во время одного из занятий с тренерами.

«Егор Владимирович Сорин и Алексей Григорьевич Черноусов работают на перспективу и уже начали нас готовить к зимней Олимпиаде — 2030, которая, видимо, пройдёт в Катаре. А где же ещё?» — подписала видео Степанова.

В общем зачёте сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Степанова, которая заработала 65 очков, заняла 60-е место. Победу одержала другая олимпийская чемпионка в эстафете, россиянка Наталья Непряева. На счету Непряевой, которая к тому же выиграла многодневку «Тур де Ски», 973 очка.

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