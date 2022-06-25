Норвежцы заняли весь пьедестал на первой гонке сезона Кубка мира по лыжероллерам

В Нутоддене (Норвегия) стартовал Кубок мира по лыжероллерам. В первой мужской гонке сезона лучшие результаты показали норвежские спортсмены. Они заняли весь пьедестал.

Победителем гонки стал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Он преодолел дистанцию за 33 минуты 30,6 секунды. Второй результат — у Мартина Лёвстрёма Нюэнгета, который уступил своему сопернику более 50 секунд. Тройку лучших замкнул чемпион мира в марафоне Ханс Кристер Холунд. Он уступил победителю 1 минуту 11 секунд.

По данным организаторов, на соревнования заявлены более 70 участников.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лыжероллеры. Нутодден, Норвегия. 15 км. Мужчины

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 33:30,6.

2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 34:23,6.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 34:42,3.