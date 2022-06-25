Спортсменки из Норвегии и Швеции поделили пьедестал на гонке Кубка мира по лыжероллерам

В Нутоддене (Норвегия) начался Кубок мира по лыжероллерам. В первой женской гонке пьедестал разделили норвежские и шведские спортсменки.



Победу в гонке одержала норвежка Марте Сканес. Она прошла дистанцию за 23 минуты 23 секунды. Второе место заняла её соотечественница Рагниль Хага, уступившая 31,3 секунды. Тройку замкнула спортсменка из Швеции Линн Сёмскар. Её время — 23 минуты 54,6 секунды – она уступила Хаге 0,3 секунды.



Лыжные гонки. Кубок мира. Лыжероллеры. Нутодден, Норвегия. 10 км. Женщины

1. Марте Сканес (Норвегия) — 23:23,0.

2. Рагниль Хага (Норвегия) — 23:54,3.

3. Линн Сёмскар (Швеция) — 23:54,6.

Ранее свою первую гонку также провели мужчины. Их дистанция была на 5 км длиннее. Отметим, что весь пьедестал в мужской гонке заняли спортсмены из Норвегии.