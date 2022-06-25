Стал известен план высотной подготовки Йоханнеса Клебо в новом сезоне. Он проведёт 4 сбора

Определился план высотной подготовки пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо.

Первый сбор спортсмена начнётся 28 августа в Парк Сити (США) на высоте чуть более 2000 м и продлится ровно месяц.

Затем норвежец отправится на второй сбор. Он пройдет в Ливиньо (Италия). Лыжник пробудет там с 10 октября по начало ноября.

Третий сбор будет сопряжён с этапом Кубка мира в швейцарском Давосе. Клебо будет тренироваться в Швейцарии до старта «Тур де Ски».

Заключительный сбор Клебо проведёт в конце января, во время последних трёх недель перед чемпионатом мира 2023 года в Планице (Словения).

Отметим, что Йоханнес Клебо — единственный лыжник из сборной Норвегии, который проведёт высотную подготовку для предстоящего сезона.

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