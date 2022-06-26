Йоханнес Клебо поддержал ЛГБТ-сообщество после стрельбы с погибшими в ночном клубе в Осло

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо выразил солидарность ЛГБТ-сообществу.

Это произошло после того, как в ночном клубе в Осло 25 июня произошла стрельба. В результате инцидента 2 человека погибли и 21 пострадал. По информации СМИ, клуб был популярен среди представителей ЛГБТ-сообщества.

«Это просто ужасно. Наши мысли – прежде всего вместе со скорбящими, пострадавшими и теми, кто потерял своих родных. Мы должны оказывать любую поддержку по мере возможности. События в Осло трудно описать как-либо оценить.

Так что лыжероллерные соревнования имеют не так много значения на фоне произошедшего. Мы лишь выходим на старт и с улыбкой выполняем свою работу. Своим сегодняшним посланием мы выражаем самые тёплые слова поддержки в адрес тех, кого это коснулось», – приводит слова Клебо TV2.

Отметим, что перед началом спринта на этапе Кубка мира по лыжероллерам в Телемарке Клебо надел радужную повязку и предложил сделать то же самое своих оппонентам.

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