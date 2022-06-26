Клебо выиграл 48-километровый масс-старт на первом этапе Кубка мира по лыжероллерам

Сегодня, 26 июня, в рамках Кубка мира по лыжероллерам в Телемарке (Норвегия) прошёл мужской масс-старт на 48 км.

Победу в гонке одержал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Второе место занял Мартин Лёвстрём Нюэнгет, уступивший Клебо 0,1 секунды. Тройку лучших замкнул Микаэль Гуннюльфсен (+0,2).

Лыжероллеры. Кубок мира

Телемарк (Норвегия)

Мужчины, масс-старт на 48 км

Классический стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1:47.15,5

2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +0,1

3. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия) +0,2

4. Ховард Солос Теугбёль (Норвегия) +0,3

5. Пол Троан Ауне (Норвегия) +0,4

6. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +0,6

7. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +1,3

8. Рунар Скауг Матисен (Норвегия) +1,6

9. Амунд Корсат (Норвегия) +1,8

10. Петтер Стакстон (Норвегия) +2,0

11. Макс Новак (Швеция) +2,1

12. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +2,2

13. Петтер Нортуг (Норвегия) +3,7...

15. Эмиль Иверсен (Норвегия) +9,1...

27. Сьюр Рёте (Норвегия) +24,4.

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