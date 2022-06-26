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Матвеева и Забалуев одержали победы на лыжероллерном турнире в Санкт-Петербурге

Матвеева и Забалуев одержали победы на лыжероллерном турнире в Санкт-Петербурге
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В Санкт-Петербурге завершились соревнования на лыжероллерах «Спринт на Дворцовой». Участники соревнований пробежали спринт свободным стилем.

Лучший результат у женщин показала Наталья Матвеева. Она опередила биатлонистку Кристину Резцову на 20 секунд. Тройку лучших замкнула Ксения Конохова.

У мужчин первым финишную отметку пересёк Сергей Забалуев. В топ-3 также вошли Дмитрий Можаровский и Дмитрий Васильев.

Лыжероллеры. «Спринт на Дворцовой». Санкт-Петербург. Женщины

1. Наталья Матвеева – 9.17,18.
2. Кристина Резцова – 9.17,38.
3. Ксения Конохова – 9.18,59.

Лыжероллеры. «Спринт на Дворцовой». Санкт-Петербург. Мужчины

1. Сергей Забалуев – 7.25,06.
2. Дмитрий Можаровский – 7.25,51.
3. Дмитрий Васильев – 7.25,92.

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