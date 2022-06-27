«А ты заставил себя?» Вероника Степанова показала мускулы

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок с тренировки, на котором видны её мускулы.
«А ты заставил(а) себя? Или на диване полежал(а)?» — подписала фотографию Степанова.
Фото: из личного архива вероники степановой
В общем зачёте сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Вероника Степанова, которая заработала 65 очков, заняла 60-е место. Победу одержала другая олимпийская чемпионка в эстафете, россиянка Наталья Непряева. На счету Непряевой, которая к тому же выиграла многодневку «Тур де Ски», 973 очка.
Ранее Степанова объяснила норвежцу Эмилю Иверсену, в чём между ними разница.
Также посмотрите видео, как Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке:
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