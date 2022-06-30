Тренер Маркус Крамер назвал российского лыжника, оставившего самое яркое впечатление

Немецкий тренер Маркус Крамер, долгое время работавший со сборной России, но покинувший команду минувшей весной, назвал имя лыжника, который оставил у него самое яркое впечатление за время совместной работы.

«Да многие спортсмены оставили яркий след в моей памяти, но ярче всех – Александр Легков. Он был первым русским, который начал тренироваться со мной и многого добился. Мы долго работали с Юлей Ступак, Сергеем Устюговым, Евгением Беловым, Глебом Ретивых, Натальей Матвеевой, а также Настей Седовой (Кулешовой). Да у меня обо всех только добрые воспоминания. Я получал удовольствие от работы с ними. Абсолютно со всеми мы сохранили отличные отношения, они могут в любое время ко мне обратиться», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

После ухода из сборной России Маркус Крамер возглавил сборную Италии.

Полный текст интервью читайте на «Чемпионате» в 10:00.

Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке: