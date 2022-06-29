«Был хаос». Калла рассказала о вечеринке с Йохауг

Трёхкратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам Шарлотт Калла поделилась впечатлениями о вечеринке с четырёхкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира, норвежской лыжницей Терезе Йохауг.
«Наверное, в последний раз я была пьяна две с половиной недели назад, на вечеринке-сюрпризе в Осло для Терезе Йохауг, которую устроили её товарищи по команде. Возможно, поэтому у меня была синусовая инфекция. Моё тело не выносит бодрствования до 4:30 утра. Это был хаос.
У нас с Терезе были параллельные карьеры. Она на год младше меня, так что впервые мы встретились на чемпионате мира в Саппоро в 2007 году, поэтому она стала для меня большим вдохновением на многие годы вперёд», — приводит слова Каллы Expressen со ссылкой на эфир подкаста Varvet.
Калла и Йохауг по окончании сезона-2021/2022 объявили о завершении карьер.
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