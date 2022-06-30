Дмитрий Губерниев двумя словами отреагировал на фото Большунова с огромной рыбой

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под постом трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в соцсетях. Ранее Большунов выложил фото с огромной рыбой, которую он поймал, и подписал его: «Активный отдых с большим уловом».
«Отпусти рыбу», — написал Губерниев в комментариях.
Фото: из личного архива александра большунова
На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.
Ранее жена Большунова показала большой букет, который подарил ей Александр.
Как живёт величайший лыжник в истории Бьорн Дэли:
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