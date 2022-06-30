Степанова опубликовала фото в купальнике и рассказала, чем будет завоёвывать внимание

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила снимок в купальнике и добавила к нему комментарий.
«Мне стал тесен мир соцсетей. Буду завоёвывать ваше внимание откровенными с̶н̶и̶м̶к̶а̶м̶и рассказами в новом формате, на новой платформе. Скоро… А снимки такие — не моё. Но я знаю, как этот мир работает, и не мне его судить», — написала Степанова.
В общем зачёте сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Вероника Степанова, которая заработала 65 очков, заняла 60-е место. Победу одержала другая олимпийская чемпионка в эстафете, россиянка Наталья Непряева. На счету Непряевой, которая к тому же выиграла многодневку «Тур де Ски», 973 очка.
Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке:
- 30 июня 2022
-
14:41
-
09:00
-
08:00
-
07:44
-
07:00
- 29 июня 2022
-
23:02
-
21:00
-
19:00
-
15:13
-
11:37
- 27 июня 2022
-
11:11
-
10:16
- 26 июня 2022
-
18:12
-
16:29
-
15:29
-
11:57
- 25 июня 2022
-
18:03
-
11:50
-
11:41
-
11:04
-
10:26
-
09:56
-
00:58
-
00:26
- 24 июня 2022
-
22:25
-
20:22
-
08:35
-
00:36
-
00:26
- 23 июня 2022
-
10:27
-
08:45
- 22 июня 2022
-
16:06
-
08:08
- 21 июня 2022
-
13:01
-
12:39