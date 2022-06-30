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Степанова опубликовала фото в купальнике и рассказала, чем будет завоёвывать внимание

Степанова опубликовала фото в купальнике и рассказала, чем будет завоёвывать внимание
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила снимок в купальнике и добавила к нему комментарий.

«Мне стал тесен мир соцсетей. Буду завоёвывать ваше внимание откровенными с̶н̶и̶м̶к̶а̶м̶и рассказами в новом формате, на новой платформе. Скоро… А снимки такие — не моё. Но я знаю, как этот мир работает, и не мне его судить», — написала Степанова.

В общем зачёте сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Вероника Степанова, которая заработала 65 очков, заняла 60-е место. Победу одержала другая олимпийская чемпионка в эстафете, россиянка Наталья Непряева. На счету Непряевой, которая к тому же выиграла многодневку «Тур де Ски», 973 очка.

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