Вероника Степанова: по моей информации, российские лыжники скоро вернутся на Кубок мира

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала, что думает об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла такое решение в соответствии с рекомендациями МОК.

«Мы обязательно вернемся (на Кубок мира. — Прим. «Чемпионата»), и довольно скоро. Я в этом убеждена, говорю на основании имеющейся у меня информации.

Без допуска россиян к международным соревнованиям дела в мировых лыжных гонках пойдут только хуже. У меня ещё будет шанс порассуждать о несправедливости отстранения, но сейчас речь о другом. Если теперь лыжи плохо смотрят, то кто же станет это делать, если там не будет Большунова, Непряевой, Устюгова, Сориной и Ступак? Да и меня с моей привычкой комментировать заявления и поступки норвежцев», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке: