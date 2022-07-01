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Елена Вяльбе объявила об отсутствии призовых для лыжников на этапах Кубка России

Елена Вяльбе объявила об отсутствии призовых для лыжников на этапах Кубка России
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России Елена Вяльбе заявила, что в сезоне-2022/2023 лыжники не будут получать призовые за победы и призовые места на этапах Кубка России. Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России определил призовые для победителей и призёров Кубка России.

«Они (СБР. — Прим. «Чемпионата») — богатая федерация, они могут себе это позволить, а в лыжных гонках будут бегать за медали. У нас нет средств, не знаю, откуда у биатлонистов средства.

Что, у нас спортсмены только за деньги должны бегать? Если они хотят бегать только за деньги, тогда им надо в футбол, никак не в лыжные гонки», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

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