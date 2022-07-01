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Дмитрий Губерниев: сделайте лыжникам шоколадные медали! Вяльбе хоть покормит Большунова

Дмитрий Губерниев: сделайте лыжникам шоколадные медали! Вяльбе хоть покормит Большунова
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главного тренера сборной России Елены Вяльбе. Ранее Вяльбе заявила, что для участников Кубка России в сезоне-2022/2023 не предусмотрены призовые.

«ФЛГР, сделайте для лыжников шоколадные медали! Елена Валерьевна хоть покормит Большунова, Непряеву и других! Лыжный бег за еду! Это прорыв российского спорта!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в настоящее время российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта (FIS). Такое решение принято в соответствии с рекомендациями МОК.

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