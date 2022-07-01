Дмитрий Губерниев: сделайте лыжникам шоколадные медали! Вяльбе хоть покормит Большунова

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главного тренера сборной России Елены Вяльбе. Ранее Вяльбе заявила, что для участников Кубка России в сезоне-2022/2023 не предусмотрены призовые.

«ФЛГР, сделайте для лыжников шоколадные медали! Елена Валерьевна хоть покормит Большунова, Непряеву и других! Лыжный бег за еду! Это прорыв российского спорта!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в настоящее время российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта (FIS). Такое решение принято в соответствии с рекомендациями МОК.

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