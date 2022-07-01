Сергей Крянин: работа по возвращению российских лыжников на Кубок мира ведётся

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о возвращении российских лыжников на международные соревнования.

Из-за ситуации на Украине российские лыжники были отстранены в конце сезона-2021/2022, им даже не разрешили завершить выступление на Кубке мира. С инициативой выступила Норвегия, не допустившая россиян на свои этапы.

«Мы всегда надеемся на то, что нас допустят и что здравый смысл восторжествует. При чём здесь спортсмены? Они не должны участвовать во всех этих передрягах. Могут ли российских спортсменов допустить до международных стартов в ближайшее время? Никто не против нашего участия, но конкретно этот вопрос будет решаться в октябре. Надежда умирает последней, но то, что работа по возвращению наших спортсменов на Кубок мира ведётся, я могу вам гарантировать», — приводит слова Крянина «Спорт день за днём».