Сергей Крянин: работа по возвращению российских лыжников на Кубок мира ведётся

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о возвращении российских лыжников на международные соревнования.
Из-за ситуации на Украине российские лыжники были отстранены в конце сезона-2021/2022, им даже не разрешили завершить выступление на Кубке мира. С инициативой выступила Норвегия, не допустившая россиян на свои этапы.
«Мы всегда надеемся на то, что нас допустят и что здравый смысл восторжествует. При чём здесь спортсмены? Они не должны участвовать во всех этих передрягах. Могут ли российских спортсменов допустить до международных стартов в ближайшее время? Никто не против нашего участия, но конкретно этот вопрос будет решаться в октябре. Надежда умирает последней, но то, что работа по возвращению наших спортсменов на Кубок мира ведётся, я могу вам гарантировать», — приводит слова Крянина «Спорт день за днём».
- 1 июля 2022
-
20:15
-
20:06
-
16:11
-
15:07
-
14:43
-
13:44
-
12:47
-
12:35
- 30 июня 2022
-
18:58
-
14:41
-
09:00
-
08:00
-
07:44
-
07:00
- 29 июня 2022
-
23:02
-
21:00
-
19:00
-
15:13
-
11:37
- 27 июня 2022
-
11:11
-
10:16
- 26 июня 2022
-
18:12
-
16:29
-
15:29
-
11:57
- 25 июня 2022
-
18:03
-
11:50
-
11:41
-
11:04
-
10:26
-
09:56
-
00:58
-
00:26
- 24 июня 2022
-
22:25
-
20:22