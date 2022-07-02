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Йоханнес Клебо показал, как отдыхает со своей девушкой на море

Йоханнес Клебо показал, как отдыхает со своей девушкой на море
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях новые фото с отдыха.

Клебо вместе со своей девушкой Перниллой Дёсвик позирует на лодке.

«Морские прогулки между тренировочными сессиями», — подписал фото Клебо.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей с чемпионатов мира.

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