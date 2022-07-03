Йоханнес Клебо высказался о ситуации между Россией и Украиной
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо ответил на вопрос о том, что он думает о событиях между Россией и Украиной.
«Я должен сказать, что у меня было довольно чёткое мнение, когда всё началось в марте, и хочу отметить, что, когда какие-то люди из Украины не могут принять участия в чемпионате мира, потому что они защищают свою страну, это определённо неправильно. Это касается абсолютно всех видов спорта в целом, и мы находимся в такой ситуации. Так что я не думаю, что это правильно, но посмотрим, что сделает FIS, но лично я считаю свою позицию абсолютно верной», — приводит слова Клебо xc-ski.de.
Напомним, Клебо одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.
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