Йоханнес Клебо высказался о ситуации между Россией и Украиной

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо ответил на вопрос о том, что он думает о событиях между Россией и Украиной.

«Я должен сказать, что у меня было довольно чёткое мнение, когда всё началось в марте, и хочу отметить, что, когда какие-то люди из Украины не могут принять участия в чемпионате мира, потому что они защищают свою страну, это определённо неправильно. Это касается абсолютно всех видов спорта в целом, и мы находимся в такой ситуации. Так что я не думаю, что это правильно, но посмотрим, что сделает FIS, но лично я считаю свою позицию абсолютно верной», — приводит слова Клебо xc-ski.de.

Напомним, Клебо одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.